Melhor do mundo na maratona aquática, Ana Marcela Cunha é premiada na China

Pela quinta vez em sua carreira, a brasileira Ana Marcela Cunha foi eleita a melhor atleta do mundo de maratonas aquáticas. A nadadora recebeu o prêmio da Federação Internacional de Natação (Fina) em Hangzhou, na China, durante a festa de encerramento do ano da entidade, realizada após o Mundial de Natação de Piscina Curta.

Ana Marcela Cunha foi eleita mais uma vez a melhor atleta do mundo após conquistar mais um título do Circuito Mundial de maratonas aquáticas promovido pela Fina.

“Estou muito feliz. É a quinta vez. Mostra a sequência do nosso trabalho. Agora é partir para o Mundial do ano que vem (na Coreia do Sul), que é seletiva olímpica. Brinco sempre com o Fernando que a gente vem para cá sempre querendo voltar. Esse é o sentimento”, afirmou Ana Marcela Cunha.

O treinador de Ana Marcela Cunha, Fernando Possenti, também foi homenageado no Fina Gala 2018. Ele foi eleito o melhor técnico de maratonas aquáticas do ano pela entidade. O brasioeiro também foi eleito o melhor treinador de esportes individuais pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB) e será homenageado no Prêmio Brasil Olímpico 2018, nesta terça-feira, no Rio de Janeiro.