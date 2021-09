Melhor do mundo? Cristiano Ronaldo investe pesado para virar líder mundial em ramo de implante capilar Craque do Manchester United acaba de inaugurar uma nova franquia da 'Insparya Hair Medical Clinic'

Acostumado com prêmios individuais de melhor jogador do planeta, Cristiano Ronaldo agora quer se tornar referência mundial em outro ramo. O craque português do Manchester United investiu pesado em uma nova unidade da ‘Insparya Hair Medical Clinic’, grupo especializado em implante capilar. Mas engana-se quem pensa que Cristiano é calouro no negócio.

Dono de 50% da empresa, a nova filial inaugurada por CR7, segundo a revista norte-americana ‘Forbes’, fica localizada em Marbella, no sul da Espanha. O investimento na Costa del Sol rendeu 15 salas disponíveis para tratamento. E essa não é a primeira unidade. Em Madrid, o camisa 7 já administra com a esposa Georgina Rodríguez uma clínica da ‘Insparya Hair Medical Clinic’ que rendeu ano passado 1,8 milhões de euros.

Na capital espanhola, Cristiano desembolsou uma bolada para transformar a unidade em referência do ramo de implante capilar. São 18 salas e 130 funcionários. A próxima cidade da lista é Milão, na Itália. O craque eleito cinco vezes melhor do mundo ainda pretende inaugurar franquias na França, Bélgica ou Alemanha.

A ideia de CR7 é transformar a Insparya líder mundial na modalidade. O português está disposto a investir mais 25 milhões de euros em outras filiais e ostentar um retorno avaliado em até 100 milhões de euros.

Vale ressaltar que Cristiano Ronaldo tabém é dono de empreendimentos no ramo de academias (CR7 Fitness), vestuários (CR7 Underwear) e hotelaria (Pestana CR7).

