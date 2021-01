Melhor do Cruzeiro, Fábio alerta sobre futuro: ‘Não se deve ter ilusão’

Mais uma vez o goleiro Fábio deixou o campo eleito como melhor em campo. Desta vez, ele pôde comemorar a vitória do Cruzeiro sobre o Operário-PR, por 2 a 1, que garantiu o time na Série B da temporada 2021 após a 36.ª rodada. Ao mesmo tempo em que dividiu os méritos com os companheiros, o goleiro fez alertas sobre o futuro do clube.

“Não é fácil subir na Série B, então não se deve ter ilusão. Mas temos que olhar para frente e fazer um planejamento capaz de atingir este objetivo. Mesmo assim, nunca existe a certeza de acesso numa competição tão difícil”, alertou o goleiro.

Mas a noite era mesmo de lembrar todo o sacrifício feito em 2020, um ano atípico, de sonhos e frustrações, porém, de muita luta e dedicação. “Cada um deu seu máximo, se superando em campo dentro de suas capacidades. Estou lutando desde janeiro, contra tudo e contra todos, diante de um quadro muito ruim que todos conhecem. Se não voltamos à elite, podem ter certeza de que lutamos até o fim, superando muitos obstáculos”, completou.

Não teve como não se sentir aliviado pela missão repetida desde a chegada pelo técnico Luiz Felipe Scolari, na 13.ª rodada. Naquele momento, o clube estava mais preocupado em evitar a queda à Série C do que tentar o acesso à Série A. O time iniciou a competição com seis pontos a menos por causa de punição da Fifa e por muitas rodadas esteve dentro da zona de rebaixamento ou ameaçado pela degola. “É um alívio saber que agora já não vamos entrar em campo sob aquela forte pressão. Vamos cumprir os últimos dois jogos, já de olho na temporada 2021”, concluiu.

