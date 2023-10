Melhor Dia: festival de cultura urbana em São Paulo terá Matuê, Edi Rock, Tasha & Tracie e muito mais

Larissa Santiagoi Larissa Santiago https://istoe.com.br/autor/larissa-santiago/ 06/10/2023 - 17:10 Compartilhe

A segunda edição do festival Melhor Dia acontece no dia 7 de outubro, no Vale do Anhangabaú, Centro Histórico de São Paulo, com um lineup totalmente voltado ao trap e rap.

Entre as atrações confirmadas estão os artistas Edi Rock, Matuê, Djonga, MC Hariel, Tasha & Tracie, Veigh, Vulgo FK, , Teto, Cone Crew, Luccas Carlos, Deekapz, Cinara e Vincee.

“É uma honra e uma oportunidade única de levar minha música para um público incrível. Este festival é muito mais do que música, é trap e rap consciente para todos. Estou ansioso para compartilhar minha música e fazer parte desse marco, vai ser incrível!”, compartilhou Veigh, que esse ano, bateu o recorde do álbum mais escutado no Brasil com “Dos Prédio Deluxe”.

Serviço

Data: 7 de outubro

Horário: 17h às 07h da manhã

Local: Vale do Anhangabaú, Centro Histórico de São Paulo

Classificação: 18 anos

Ingressos: A partir de R$ 135 reais no site Ingresse.

Ingresso Solidário: Adquira o ingresso com desconto com relação ao Ingresso Inteira + Doação de 1kg de alimento não-perecível na entrada do evento. Condição não-cumulativa. Sujeita à disponibilidade.

Para mais informações, acesse a página oficial do evento no Instagram, @vempromelhordia.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias