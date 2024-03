‘Melhor da Tarde’ expõe bastidores do romance de Ana Hickmann e Edu Guedes

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 12/03/2024 - 21:07 Para compartilhar:

Os apresentadores Ana Hickmann e Edu Guedes, finalmente, confirmaram que estão vivendo um romance. Eles agitaram as redes sociais, nesta terça-feira, 12, ao anunciarem o namoro, confirmando os rumores que já vinham circulando desde o início deste ano.

Nesta terça-feira,12, durante o “Melhor da Tarde“, programa comandado por Catia Fonseca na Band, o colunista Daniel Nascimento, do jornal carioca O Dia, expôs detalhes do romance do casal.

Segundo o jornalista, pessoas ligadas aos apresentadores teriam contado que a contratada da Record está se sentindo muito feliz agora que está vivendo esse novo relacionamento.

“leve, com planos, vivendo e viajando”, “Eu nunca vi a Ana assim antes”, teriam declarado as fontes sobre a apresentadora e o chefe de cozinha.

O colunista disse, ainda, ter entrado em contato com Edu, que revelou haver uma “gravação misteriosa” com participação dos dois juntos.

Ana Hickmann assume namoro com Edu Guedes

Ana Hickmann e Edu Guedes confirmaram que estão namorando nesta terça-feira, 12. O anúncio foi feito no Instagram da apresentadora, que celebrou com uma sequência de fotos românticas ao lado do amado.

“É sobre termos um novo motivo pra sorrir, alguém pra dar a mão e ser feliz. É sobre a transformação de uma amizade em amor, cuidado e carinho. É sobre se dar uma nova chance de viver as coisas mais lindas”, escreveu.

