“Melhor companhia”, diz Ludmilla ao relembrar passeio de barco com esposa

Ludmilla usou as redes sociais nesta terça-feira (7) para compartilhar uma publicação de uma viagem para Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, onde esteve acompanhada da mulher, Brunna Gonçalves, com quem é casada desde o fim do ano passado.

Na imagem, a cantora e a dançarina aparecem de biquíni em um barco. Na legenda, escreveu: “Esse dia foi demais, ficamos a tarde inteira tomando sol em alto mar, falando da vida e tomando umas cervejas, essa mulher é a minha melhor companhia”.

Confira o post de Lud abaixo: