Melania Trump dá boas-vindas a novos cidadãos dos EUA

A ex-primeira-dama dos Estados Unidos Melania Trump surpreendeu, nesta sexta-feira (15), fazendo um discurso para dar as boas vindas a quem recebeu cidadania americana, quando até então estava ausente da campanha eleitoral de seu marido.

A esposa do ex-presidente Donald Trump, favorito nas primárias republicanas, foi convidada para uma cerimônia de naturalização de 25 migrantes.

Suas aparições públicas são contadas. No mês passado, participou do funeral da ex-primeira-dama Rosalynn Carter, mas tem estado praticamente ausente dos principais atos de campanha de seu marido e não o acompanha em seus comparecimentos aos tribunais.

Sua intervenção hoje surpreendeu por vários motivos. Primeiro, por ter escolhido esse ato, apesar de seu marido defender uma política de linha dura contra os migrantes e, segundo, porque ocorreu na sede dos Arquivos Nacionais em Washington.

Donald Trump é acusado de não entregar documentos confidenciais de sua presidência a essa instituição, encarregada de preservá-los.

Nascida na Eslovênia e nacionalizada americana em 2006, a ex-modelo, de 53 anos, lembrou que foi naturalizada em 2006 e sentia “um grande orgulho e sentimento de pertencimento”.

“Minha experiência pessoal ao atravessar os desafios do processo de imigração me abriu os olhos para a dura realidade que as pessoas enfrentam, como vocês”, afirmou.

Em seu breve discurso, ela contou que, ao chegar a Nova York em 1996, soube imediatamente que queria fazer dos Estados Unidos seu “lar permanente”.

“Para mim, alcançar a meta da cidadania americana marcou o amanhecer da segurança. Nesse exato momento, deixei de lado para sempre o fardo de saber se iria viver nos Estados Unidos”, completou.

Não é a primeira vez que ela fala do tema. Já havia feito isso em 2020, durante a convenção do Partido Republicano, em um discurso sobre as vítimas do coronavírus, no qual lembrou de sua trajetória migratória.

