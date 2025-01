Após meses com os cabelos curtos e cacheados ao natural, Mel Maia apareceu nas redes sociais com um novo visual, com fios longos e lisos em uma selfie publicada no Instagram.

Recentemente, a atriz havia passado por um processo de transição capilar, e agora postou uma foto sentada em frente a um espelho ao fazer aplicação de mega hair.

O visual anterior da jovem, com os cabelos curtos, foi para interpretar Lola, sua personagem do filme ‘Medley’, longa-metragem inspirado no livro de Keka Reis.