Mel Maia termina namoro com surfista português e revela motivo

O namoro de Mel Maia, 20 anos, com o surfista português João Maria Ferreira, 19, chegou ao fim após um ano. Nesta quarta-feira, 8, a atriz compartilhou um vídeo nas redes sociais confirmando o término e aproveitou para contar os motivos.

Na publicação, através dos Stories do Instagram, a atriz disse que o romance já acabou há algum tempo, mas que os dois seguem amigos.

+Tiago Leifert assina contrato com o SBT e volta a TV aberta após três anos

+Larissa Manoela processa gravadora por contrato vitalício feito pelos pais

“Eu vi que vocês perguntaram muito no direct sobre o meu namoro com o português safado, João Maria, se tinha acabado ou não, e eu não respondi porque não queria falar muito sobre isso”, começou ela.

“A gente já não postava muita coisa junto, tal… eu não queria expor demais a nossa relação justamente para evitar títulos, mas a gente terminou já tem um tempinho”, revelou ela.

“Porém, terminamos super bem, somos amigos. Terminamos antes mesmo de ele vir para o Brasil, né? Deixa eu tocar nesse assunto: vou contar para vocês. Antes dele vir para o Brasil, estávamos mais como amigos do que como namorados”, garantiu a artista.

“A gente decidiu terminar, e tudo bem. Ficamos amigos, né? A gente se ama muito, ele me ama, e a gente entendeu que, como amigos, nossa relação vai durar mais”, declarou.

As especulações sobre o relacionamento de Mel Maia começaram a circular nas redes sociais após fãs notarem que os dois tinham parado de fazer posts juntos.

O casal assumiu o romance no final de 2023. Desde então, João, que mora em Portugal, passou a vir ao Brasil com frequência, e a atriz viajou algumas vezes para Portugal. Atualmente, o surfista está no Rio de Janeiro.