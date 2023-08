Mel Maia sensualiza ao exibir tattoos e marquinha de biquíni 

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 24/08/2023 - 19:11 Compartilhe

Mel Maia, 19 anos, usou as redes sociais para mostrar que está com o bronzeado em dia.

Nesta quinta-feira (24), a atriz compartilhou um clique sensual, através dos Stories do seu Instagram, exibindo suas tatuagens e a marquinha de biquíni após mais um dia de sol.

Em frente ao espelho e com uma toalha na cabeça, a namorada do cantor MC Daniel, 24, posou com um biquíni de modelagem menor que as peças usadas anteriormente, evidenciando ainda mais o bronze e, também, suas curvas.

Em Story anterior, a artista surge se refrescando na piscina.

As curvas de Mel Maia estão cada vez mais caprichadas. Ela tem compartilhado com os seguidores sua rotina de treinos pesados na academia, sempre sob a supervisão de sua personal trainer, e tem comemorado cada conquista.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por MEL MAIA 🍯 (@melissamelmaia)

