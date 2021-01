Mel Maia se pronuncia sobre acusação de fotógrafo: “Um absurdo”

Mel Maia, de 16 anos, foi acusada por Dilson e Delson Silva, dois fotógrafos, de mandar sete amigos baterem neles. A atriz se posicionou nos stories do Instagram após a denúncia dos paparazzi feita à coluna de Leo Dias, e deu sua versão dos acontecimentos.

“Eles estavam lá desde de manhã, tirando fotos minhas. Quando eu vi, fiz pose, mandei beijo, ele mandou de volta até”, começou a jovem. “Depois de um tempo eu quis entrar na água, e percebi que eles continuavam tirando fotos. Sei que muita gente diz que meu corpo é perfeito mas sou uma adolescente e tenho problemas de autoestima”, desabafou Mel.

Ela diz que fez sinal com as mãos para que eles parassem com os cliques, mas sem sucesso. “Minha mãe me perguntou se eu não queria ir falar com eles para tirarem algumas fotos minhas sem que eu saísse distraída. Concordei e pedi pros meus amigos chamarem eles”, continua. Ela relatou que assim que o amigo saiu da água e foi em direção ao fotógrafo, o profissional começou a correr.

Mel passou a voz para o amigo que foi atrás do fotógrafo, que continuou o relato. “Quando cheguei perto ele logo jogou a mochila no chão e disse pra eu ‘ir pra cima’, que ele ‘ia me quebrar todo’. Falei que só queria conversar e não queria briga, e ele voltou a correr”, finalizou o rapaz. A atriz completou, dizendo que era uma acusação muito grave e absurda que eles estavam fazendo.

Veja o vídeo em que Mel Maia explica o que aconteceu:

