Mel Maia publica vídeo ao lado do ex, MC Daniel, e reafirma amizade: ‘Meu best’

A atriz Mel Maia, 19 anos, surpreendeu os fãs, nesta segunda-feira (26), ao publicar um vídeo em que aparece ao lado do ex-namorado, MC Daniel, 24, em clima de amizade e descontração.

Na postagem em sua conta no TikTok, ela garante que os dois são amigos, apesar do término um pouco conturbado.

O vídeo mostra o ex-casal em um carro enquanto ele mostra para ela algo no celular.

“Eu e meu best [melhor amigo], que é meu ex, me mostrando todas as tentativas das talaricas [pessoas que querem o/a parceiro/a do outro]”, escreveu ela nas imagens em que ela aparece rindo e fazendo cara de espanto.

Mel Maia e o cantor anunciaram o fim da relação recentemente, após seis meses juntos.

Essa não é a primeira vez que Mel Maia compartilha imagens ao lado de MC Daniel após o término do namoro. Na última sexta-feira (23), ela postou um vídeo dos dois juntos e ressaltou que eles continuam amigos.

Confira o vídeo de Mel Maia clicando aqui.

