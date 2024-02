Mel Maia passa perrengue em viagem a Portugal: ‘Não quis devolver meu passaporte’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 17/02/2024 - 9:52 Para compartilhar:

Mel Maia optou em deixar o Brasil durante este carnaval e fez uma viagem internacional com o namorado. No entanto, um dos trajetos foi o eleito por ela o pior da vida dela, devido aos perrengues enfrentados na última sexta-feira, 16.

“Eu vou contar pra vocês o que aconteceu hoje, que eu quase não consegui entrar em Portugal. O voo de volta de Marrocos até Porto, durou 1h40, o pior voo da minha vida, senti pressão no olho, fiquei com os ouvidos tapados, achei que ia desmaiar”, começou Mel em um relato no Instagram.

Ao chegar na imigração, a atriz, que viajava de classe executiva, foi barrada de entrar em Portugal. “Fomos para a imigração e o moço disse: ‘Cadê sua passagem de volta?’ E eu: ‘Ainda não comprei porque não sei se vou dia 25, 26, 27, 28’. Aí ele falou: ‘Não vai entrar, querida’. E eu falei: ‘Vou, sim, se quiser, compro minha passagem agora na sua frente’. E ele:’ Então vai pra lá, senta e compra a passagem’. Sentei e fui lá comprar minhas passagens. Foram R$ 10 mil reais“, detalhou.

O problema, entretanto, continuou após a compra da passagem. “‘Mas tem certeza que não te fizeram essas perguntas quando passou por Lisboa? Porque é obrigatório’. E ele com meu passaporte na mão! Chegou outro policial e perguntou se eu não tinha querido curtir o carnaval no Brasil. E eu: ‘Ai, já fui pra 500 mil blocos, já fui pro sambódromo, adoro, mas quis passar aqui com meu namorado’. E ele: Mas é que você tem não sei quantos carimbos, não quer ficar aqui não? E eu: Não moço, eu juro que vou voltar, minha vida tá lá no Brasil. E ele não quis devolver meu passaporte”, contou Mel.

A atriz foi liberada somente após João Maria Pereira, seu namorado português, se responsabilizar por ela. “Ele não gostou de mim, não queria me deixar passar de jeito nenhum”, finalizou Mel.

