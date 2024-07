Mel Maia nega existência de vídeo íntimo com seu rosto: ‘Inteligência artificial’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 05/07/2024 - 12:49 Para compartilhar:

A atriz Mel Maia usou as redes sociais nesta quinta-feira, 4, para desmentir que tenha sido filmada em um momento íntimo com um traficante do Rio de Janeiro. A informação circulou pelas redes sociais durante a tarde após o vazamento de um suposto vídeo.

Nos stories do Instagram, a atriz declarou: “Sinceramente? Eu estou pouco me f*dendo. Todo mundo sabe que é um vídeo de inteligência artificial, mas todo mundo insiste em dizer que é real. Vocês acham que em sã consciência eu deixaria alguém fazer um vídeo meu desse?”

Mel ainda falou sobre mentiras inventadas sobre ela: “Povo já inventou que eu morri, que eu bati em fotógrafo, que eu cuspi em fã, já inventaram coisas aterrorizantes sobre mim. Já fizeram até montagem minha pelada. Estou no ramo desde os 5 anos. Desde os meus 5 anos de idade eu sou obrigada a ver barbaridades sobre mim na internet. Nada novo sob o sol. Vai ser assim agora, amanhã, até o fim da minha carreira. Estou vivendo a minha vida muito bem”.

Assista: