Mel Maia, namorada do atacante João Pedro, não voltará à Inglaterra até fazer 16 anos

A atriz Mel Maia, de 15 anos, que namora o atacante João Pedro, de 18, atualmente defendendo o Watford, clube de Londres, devido a uma diferença cultural e de legislação vai deixar a atriz afastada da Inglaterra por algum tempo.

O namoro dos jovens teve início em setembro do ano passado. No Brasil é algo normal jovens namorarem cedo, mas os ingleses não olham isso da mesma forma que os brasileiros. É que a idade mínima de namoro consentido no Reino Unido é de 16 anos, contra 14 no Brasil.

Um porta-voz do Watford relatou, de acordo com o jornal Daily Star, que “tanto João quanto sua namorada estão cientes das diferenças legais e culturais entre Reino Unido e Brasil”.

Mel esteve em Londres em janeiro deste ano. O representante do clube afirmou que ela voltou ao Brasil e vai ficar no país de residência, sem intenção de retornar à Inglaterra até fazer aniversário. Portanto, o casal só deve se rever em pelo menos três meses.