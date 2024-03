Mel Maia mostra processo de transição capilar: ‘Três meses sem progressiva’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 05/03/2024 - 21:22 Para compartilhar:

Mel Maia, 19 anos, compartilhou com seus seguidores no Instagram, nesta terça-feira, 5, como estão seus cabelos após decidir realizar a transição capilar. Em vídeo publicado nos Stories, ela mostrou o quanto as madeixas já cresceram desde que parou de fazer procedimento químico.

A atriz costumava fazer progressiva e disse estar há três meses sem aplicar o processo. Porém, essa não é a primeira vez que a artista encara o processo.

“Três meses sem progressiva! Tentando transacionar pela terceira vez”, escreveu ela ao mostrar a evolução dos cabelos, que já estão cacheados a partir da raiz até a metade da extremidade.

