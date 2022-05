Mel Maia faz comentário em live de Paulo André e web vai à loucura: ‘Atacante’

Paulo André, vice-campeão do “BBB22“, fazia uma live em seu Instagram, na madrugada desta terça-feira (10), quando a atriz Mel Maia surpreendeu a todos com um comentário na transmissão do atleta.





PA, como ficou conhecido no reality, cantava e tocava violão, e Mel comentou: “Ai PA, ok, agora tome 💍”. A abordagem da atriz junto com um emoji de anel levou a web à loucura e o nome da atriz chegou a ir parar nos trending topics do Twitter.

https://twitter.com/mafiashippers/status/1523866847052972032/

Rapidamente os internautas começaram a shippar Mel e PA, e elogiaram a abordagem da atriz, chamando-a de “atacante” e “lenda atiradora”.

a mel maia não cansa, lenda atiradora pic.twitter.com/gVRcGI7QVi — maria (@baddiecoments) May 10, 2022

A mel maia colocou o cropped e reagiu. pic.twitter.com/iMK16YnIbD — Vrau🏁🩸 (@klaytonxyz) May 10, 2022

mel maia atacante na live do pa 🗣 pic.twitter.com/dPAPudyZVC — 𝗯𝗲𝗸𝗮 (@itsreebeka) May 10, 2022