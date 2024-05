Mel Maia expõe nova transição capilar: ‘Foi um caos, sempre chorava’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 24/05/2024 - 17:35 Para compartilhar:

Mel Maia compartilhou com os seguidores como está indo seu processo de transição capilar. Nesta sexta-feira, 24, a atriz mostrou nos stories do Instagram como seu cabelo fica sem escova, após lavar e finalizar os fios.

A atriz deixou de fazer tratamentos químicos em dezembro e os cachos estão voltando. Em uma sequência de vídeos, ela explicou que, na parte da frente, metade do cabelo ainda está liso, mas, na porção de trás, os cachos já aparecem definidos em todo o comprimento. “Galera que está em transição, confiem no processo”, incentivou Mel.

“Estou super desapegada do meu cabelo, se eu pudesse raspava logo tudo, ficava carequinha, para começar do zero. Mas não posso porque vem trabalhos por aí, e eu não posso estar careca, porque a personagem não é careca”, confessou.

Respondendo perguntas dos seguidores, Mel contou que essa é a terceira vez que tenta fazer a transição e agora já não sente mais vontade de desistir. “Nas duas primeiras vezes foi um caos, eu sempre chorava, me sentia muito mal, porque eu ainda tinha muitos problemas de autoestima. Eu era muito nova, estava mudando o rosto, o corpo, montando minha personalidade”, explicou.

“Hoje eu estou preparada. Acho que para fazer transição temos que escolher um momento em que estamos muito bem com a nossa autoestima, mente e corpo. Tem que estar em uma boa fase, cabelo com duas texturas é muito difícil de cuidar”, finalizou ela.