Mel Maia explica relação com MC Daniel após declarar-se ao funkeiro

Mel Maia causou comoção nas redes sociais, na última sexta-feira (23), após publicar um compilado de vídeos de momentos especiais e incluir MC Daniel nos registros.

“You make my life happier [Vocês fazem a minha vida mais feliz]”, declarou a atriz, na legenda do post em seu Instagram. No vídeo, além de filmagens divertindo-se com amigos, Mel também aparece ao lado do ex-namorado. Veja:

A publicação deixou fãs do casal, que torcem por um retorno, em polvorosa.

“A volta vem, PELO AMOR DE DEUS, DANIEL E MEL, VOLTEM”, suplicou uma seguidora, nos comentários.

“Eu não acho que eles terminaram totalmente, eles se seguem, têm as publicações juntas no feed aqui e na rede vizinha [TikTok], e ela não apagou e nem tenta esconder a tatuagem com a inicial dele. Pode ser que estejam precisando de um tempo”, teorizou outra.

No entanto, em uma página de fofocas de celebridades, a atriz fez questão de esclarecer a relação que tem com o cantor. “Nós somos amigos”, escreveu. Confira:

Os dois teriam terminado por volta da primeira semana de junho, pouco antes do Dia dos Namorados, após 9 meses de relacionamento.

