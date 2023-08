Mel Maia encontra homem ‘completamente nu’ nas ruas dos EUA e se surpreende

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 08/08/2023 - 7:58 Compartilhe

Mel Maia está passando uma temporada nos Estados Unidos com o namorado, MC Daniel, e compartilhando com os seguidores alguns momentos pelo país. Um deles, inclusive, surpreendeu a atriz e o público, quando ela encontrou um homem nu nas ruas.

No story do Instagram, Mel compartilhou a situação inusitada. “Gente, o cara está andando completamente nu”, descreveu a atriz.

Apesar da situação, o que está chamando a atenção do público é a volta do relacionamento da atriz com o funkeiro. Nesta segunda-feira, 7, ela fez uma declaração ao artista. Os dois estão curtindo Orlando, nos Estados Unidos, e Mel fez questão de ir visitar o cantor após um show na cidade.

Em um carrossel no Feed, os dois surgiram com looks combinando. “Imagina a cria? Não dá, a gente não se desgruda”, confessou ela ao legendar a postagem.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias