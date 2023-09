Mel Maia curte solteirice e exibe curvas perfeitas em Búzios

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 01/09/2023 - 15:40 Compartilhe

A atriz Mel Maia, 19 anos, está curtindo um final de semana em Búzios, na Região do Lagos, estado do Rio de Janeiro, após o fim de seu romance com o cantor MC Daniel, 25.

Ao lado das amigas na cidade de praia paradisíaca, a nova solteira exibiu curvas esculturais em passeio de barco e banho de mar. Nesta sexta-feira (1º), a artista compartilhou cliques em seus Stories no Instagram, afirmando que estava pronta para renovar o bronzeado.

Mel também mostrou imagens da luxuosa mansão em que está hospedada, com direito à varandão de frente para o mar.

Na última terça-feira (29), Mel Maia anunciou que o seu romance com o cantor chegou ao fim e que os dois seguem amigos.

“Nós nos amamos, nos respeitamos e queremos o bem um do outro. E nós decidimos juntos preservar esse sentimento tão importante”, escreveu ela em seus Stories na ocasião.

