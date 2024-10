Mel Maia compartilha resultado da transição capilar: ‘Muito lindo’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 10/10/2024 - 14:08 Para compartilhar:

A atriz Mel Maia, 20, que tem um longo histórico com o processo de transição capilar, mostrou nas redes sociais o resultado de suas madeixas após finalmente pausar o alisamento nos fios na última quarta-feira, 9.

Ela disse que após as tentativas frustradas anteriores, agora está se sentindo em uma fase muito boa e que está se achando linda, o que facilitou a finalização da transição. “Finalmente consegui me livrar de toda a química que tinha no meu cabelo. Assumi os meus cachos”, disse.

A atriz ainda aproveitou para responder um comentário que criticou a escolha dela: “Vocês vão ter que conviver com isso, porque é meu cabelo natural”, finalizou ao admitir que alisou as mechas enquanto ainda era muito nova, aos 10 anos.

O corte do cabelo é para uma personagem dos anos 1990, mas marca uma nova fase para a atriz, que cortou todas as partes alisadas dos fios.

