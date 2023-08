Mel Maia compartilha cliques ao lado de MC Daniel e se declara: ‘A gente não se desgruda’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 07/08/2023 - 20:10 Compartilhe

Mel Maia, 19 anos, compartilhou novos cliques ao lado do cantor MC Daniel, 24 anos, e causou um alvoroço entre os fãs.

Nesta segunda-feira (7), ela usou a sua conta no Instagram para fazer uma declaração ao artista. Os dois estão curtindo Orlando, nos Estados Unidos, e a atriz fez questão de ir visitar o cantor após um show na cidade.

Em um carrossel no Feed, os dois surgem com loks combinando.

“Imagina a cria? Não dá, a gente não se desgruda”, confessou ela ao legendar a postagem.

Entre os comentários, os fãs se animaram em ver os dois juntos novamente.

“Astros, lindos, maravilhosos! Casalzão”, elogiou um seguidor. “Mel e Daniel, amo esse casal. Beijos e muitas felicidades”, comemorou outro. “Cadê o bebê?”, brincou mais uma seguidora.

A atriz e o cantor assumiram relacionamsnto no final do ano passado, após levantar suspeitas dos fãs de romance. Em junho de 2023, eles anunciaram o fim do namoro, mas continuaram a ser vistos juntos. Os dois ainda não confirmaram se estão namorando de novo.

