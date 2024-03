Mel Maia comemora chegada do namorado português ao Brasil

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 08/03/2024 - 20:53 Para compartilhar:

Mel Maia pôs fim a uma semana de saudade do namorado, João Maria Pereira, que é português e chegou ao Brasil nesta sexta-feira, 8. A atriz e o surfista assumiram o namoro no último Réveillon.

Já no aeroporto, onde esperava pela chegada do amado, a artista foi só carinho e atenção, com direito a abraço na porta de desembarque e à prancha do surfista caindo no chão.

O momento do reencontro foi registrado e compartilhado com os seguidores no Instagram do surfista.

Nos Stories da artista, ela mostrou o momento que levava o gato para casa.

“Gente, olha quem está no Brasil. O português safado”, em vídeo dos dois no carro.

