Mel Maia apresenta novo visual em meio à transição capilar

Já tem um tempo que a atriz Mel Maia, 20 anos, resolveu encarar o processo de transição capilar e ter de volta as madeixas em sua aparência natural. Ela vem compartilhando com seus seguidores no Instagram a evolução da cabeleira, apresentando o quanto já cresceu, deixando os cachinhos à mostra.

Agora, a artista resolveu acelerar o processo e, para isso, deu uma renovada no visual. Nesta quinta-feira, 23, ela foi ao salão de beleza, de onde saiu outra pessoa.

A atriz estava acompanhada do namorado, o surfista português João Maria Pereira, que registrou todo o processo em seu perfil na plataforma.

“Fiquem atentos”, alertou ele, mostrando o quanto foi reduzido o comprimento do cabelo.

Mel Maia já havia tentado a transição em 2020, mas acabou desistindo.

“Meu cabelo não é liso natural, é cacheado. Faço química [para alisar os fios]. Tentei fazer a transição, mas minha autoestima caiu muito. Me arrependo de ter desistido. Mais para frente, vou tentar novamente”, disse na ocasião. Agora, parece que é pra valer!