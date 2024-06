Mel Lisboa se emociona ao falar de encontro com Roberto de Carvalho e lembranças com Rita Lee

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 18/06/2024 - 11:20 Para compartilhar:

A atriz Mel Lisboa relembrou seu encontro com Roberto de Carvalho, viúvo da cantora Rita Lee, na nova montagem do espetáculo “Rita Lee – uma autobiografia musical”. A artista interpreta a rainha do rock nos palcos desde 2014.

“Roberto falou várias coisas para mim. Só de lembrar, eu já fico bem emocionada. A gente se olhou, a gente se abraçou e junto o rosto. Foi uma troca de uma energia, uma coisa. Parece que a Rita estava ali, no meio dessa foto”, disse durante entrevista no “Conversa com Bial”.

“Eu estava com muito medo, mas para mim era importante que ele me visse assim. Se ele conseguisse ver a Rita em mim, eu estava em um bom caminho, era importante. E foi isso que aconteceu”, falou.

Além de Mel, o roteirista Guilherme Samora também participou do programa. Ele, inclusive, revelou que levou a cantora escondido para assistir a uma peça em que Mel também protagonizava a cantora. Alguns atores perceberam sua a presença, mas a atriz só a viu no final, na hora dos aplausos: “Quando eu cheguei em casa eu estava ainda catatônica. Eu não lembrava o que ela disse. Eu fui colhendo como uma colcha de retalhos. Eu saí de mim, eu fui lembrando aos poucos. Foi um momento fora de série”, compartilhou.