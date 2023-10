Mel Lisboa diz que não queria fama de ‘sex symbol’ aos 19 anos: ‘Fui catapultada’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 10/10/2023 - 17:30 Compartilhe

Mel Lisboa, 41 anos, relembrou a minissérie ‘Presença de Anita’ (TV Globo, 2001), em que viveu a protagonista e foi considerada uma das estrelas mais sensuais da televisão. A atriz confessou que não queria a fama que lhe foi atribuída logo no seu primeiro trabalho na televisão, aos 19 anos de idade.

Durante participação no ‘Otalab‘, programa do Canal UOL comandado por Otaviano Costa, publicado nesta terça-feira, 10, ela falou sobre o papel que a projetou para a fama.

“Eu era muito menina e fui catapultada a uma condição de sex symbol. Eu não tinha condições de sustentar. Eu não queria sustentar aquilo. Nunca quis, mas era uma luta porque as pessoas falavam ‘não, você é sim!'”, disse ela.

Ainda durante o bate-papo, Mel confessou que essa é uma luta interna.

“É difícil porque até pra você lidar com a sua sexualidade é um processo que você tem que lutar contra si mesmo. […] Eu, hoje, muitos anos depois, tenho mais consciência. Na época, eu tava sendo levada”, relembrou.

Ainda sobre o título de ‘sex symbol’, a atriz contou que recebia olhares bruto e violentos do público naquela ocasião.

“Acontecia bastante comigo. Eu era uma menina e, de repente, olhares e aproachs que são brutos. Absolutamente violentos e assediadores. Como que você lida com isso? Na época, a consciência feminista ou qualquer coisa ainda era muito incipiente”, desabafou ela, acrescentando que o sucesso não a ajudou no processo de empoderamento.

“Eu era muito nova e era muito agressivo. Ao invés de você se empoderar, você se fecha porque não sabe para onde ir”, contou ela.

Atualmente, Mel Lisboa está namorando o cineasta André Hawk. Para oficializar a relação, ela compartilhou uma foto ao lado do amado, no último domingo, 8, em sua conta no Instagram.

