Mel Brooks e Angela Bassett serão premiados com Oscar honorário

O veterano comediante americano Mel Brooks, que completa 97 anos esta semana, receberá um Oscar honorário por sua trajetória de mais de meio século, depois de ganhar a estatueta de melhor roteiro original por “Os Produtores”, disse a Academia nesta segunda-feira (26).

Brooks, ator, produtor e escritor, apresentou de forma memorável Adolf Hitler em sua sátira “Os Produtores”, denunciou o fanatismo racial em “Banzé no Oeste” e ridicularizou os filmes de terror em “O Jovem Frankestein”.

Em oito décadas de carreira, se tornou um dos 18 artistas com prêmios Oscar, Emmy, Tony e Grammy, conhecidos na indústria como EGOT.

Brooks receberá a estatueta em uma cerimônia em Los Angeles em novembro, junto a outras celebridades como Angela Bassett.

A atriz de 64 anos foi duas vezes indicada ao Oscar, a primeira por sua atuação em “Tina, a verdadeira história de Tina Turner”, na qual viveu a rainha do rock’n’roll.

Este ano, Bassett concorreu ao prêmio de melhor atriz da Academia por “Pantera Negra: Wakanda para Sempre”, a primeira indicação ao Oscar para uma artista em um filme de super-heróis da Marvel.

“Durante décadas de carreira, Angela Bassett entregou interpretações transcendentais que estabeleceram novos padrões de atuação”, disse Janet Yang, presidente da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas.

“Mel Brooks ilumina nossos corações com seu humor e seu legado deixou um impacto duradouro em cada faceta da indústria do entretenimento”.

Os Oscars honorários são entregues anualmente para homenagear a obra de toda uma vida, e se tornaram uma premiação independente em 2009 para desafogar o evento principal da Academia.

Em novembro do ano passado, Michael J. Fox, ator e ativista, recebeu a estatueta Jean Hersholt, dedicada às figuras do cinema que realizam trabalho humanitário.

Este ano, o prêmio será concedido a Michelle Satter, fundadora e diretora do Programa para Artistas do Instituto Sundance, que ajuda a impulsionar as carreiras de cineastas iniciantes, especialmente aqueles procedentes de comunidades com menor representação na indústria.

Carol Littleton, editora de “E.T.: O Extraterrestre”, também receberá um Oscar honorário.

A 14ª premiação do Conselho de Governadores da Academia será celebrada em 18 de novembro.

