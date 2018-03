Meirelles vai a Buenos Aires para reunião do G-20

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, irá participar da reunião dos ministros de Finanças e presidentes de Bancos Centrais do G-20 que ocorrerá nos próximos dias em Buenos Aires. Meirelles viaja para a capital argentina no domingo (18) e o seu retorno ao Brasil está previsto para a terça-feira (20). As informações estão publicadas no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira, 16.

Mercosul/UE

O Diário Oficial também informa que o ministro interino da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Jorge, estará nesta sexta-feira, 16, em Assunção, no Paraguai, onde participa de reunião ministerial sobre negociações Mercosul-União Europeia.