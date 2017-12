Meirelles: não estou condicionando minha candidatura a questões específicas

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, negou na noite desta segunda-feira, 11, que esteja condicionando uma possível candidatura à Presidência da República à aprovação da reforma da Previdência. “Não estou condicionando a candidatura a questões específicas”, disse o ministro, ao sair de evento no Palácio dos Bandeirantes.

Meirelles reconheceu, no entanto, que o desempenho da economia será um elemento importante para a sua decisão, entre “uma série de fatores”. O ministro tem dito em discursos e em entrevistas que o crescimento sustentável da economia depende da aprovação da reforma da Previdência.

Meirelles também tem afirmado que vai decidir sobre uma possível candidatura no fim do primeiro trimestre do ano que vem. Os ministros que pretendem se candidatar a algum cargo têm até o dia 5 de abril para deixar o governo.