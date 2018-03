Meirelles diz que até fim do mês tomará decisão sobre candidatura a presidente

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou que nos próximos dias dedicará suas atenções a encontros com investidores e empresários em Nova York, o que ocorrerá com outros ministros, e deixará a questão de sua eventual candidatura a presidente da República para quando retornar ao País na próxima semana. “Voltando ao Brasil, retomamos conversas com os partidos, e até o fim do mês vamos tomar uma decisão”, disse. “São duas, na realidade: que partido e se vou de fato ser candidato à Presidência.”

O ministro afirmou que no café da manhã que participou com lideranças empresariais no American Society/Council of the Americas, ocorreu uma pergunta sobre as eleições presidenciais no Brasil, especialmente se haveria risco de retrocesso na atual política econômica. “Eu disse claramente que achava muito pouco provável isso, pois o Brasil já experimentou políticas alternativas nos últimos anos que deram errado”, disse Meirelles. “O País está saindo da recessão, criando empregos e acreditamos que a população irá reforçar esta trajetória.”