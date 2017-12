Meirelles comenta IPCA e diz que, com reformas, 2018 será muito melhor

Após o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgar que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de novembro registrou uma alta de 0,28% – com um resultado acumulado de 2,5% nos 11 primeiros meses do ano, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, destacou que a inflação em 12 meses está em 2,80%. Ele lembrou que, em abril de 2016, quando o governo Temer começou, a inflação em 12 meses estava em 9,28%.

“Tivemos uma forte virada em 2017. Viemos de um período com inflação alta, juros altos e recessão. Agora temos inflação baixa, o menor nível de juros da história e crescimento do PIB e dos empregos. Com as reformas em curso, 2018 será muito melhor”, comentou o ministro, em seu perfil no Twitter.