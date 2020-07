Meio futebol, meio golfe, o ‘futgolfe’ ganha adeptos

Olhando para uma bandeira à distância, Jamiatul Akmal Abdul Jabar corre em direção a uma bola, incentivada por suas amigas, e dá um chute … mas não em um gramado de futebol, mas em um campo de golfe na Malásia.

É o ‘futgolfe’, uma nova modalidade esportiva que mescla os dois esportes e atrai um novo público para os ‘greens’ (como são chamdos os campos de golfe por seus praticantes).

O esporte segue as regras do golfe, mas os jogadores devem deixar os tacos em casa. Elas começam a partida colocando a bola sobre ‘tee’ -um pequeno pedestal utilizado somente na primeira tacada do golfe- e devem acertar cada buraco com o número mínimo de chutes.

Jamiatul começou a praticar esse novo esporte com as amigas em um campo de golfe adaptado, com buracos de 53 cm de diâmetro, perto da capital da Malásia, Kuala Lumpur.

Essa mulher de 38 anos confessa que sempre considerou o golfe “um esporte muito chato”, mas que foi seduzida pelo ‘futgolfe’.

“Você tem a impressão de que é algo novo, que precisa experimentá-lo”, disse à AFP Jamiatul, apaixonada por futsal. “Vou marcar outra partida.”

Atualmente, este novo esporte tem milhares de praticantes em 36 países e em 2012 foi criada a Federação Internacional de Futgolfe.

Vários campeonatos mundiais já foram organizados, embora o de 2020, planejado para o Japão, tenha sido adiado para o próximo ano por conta da pandemia da COVID-19.

Se as origens desse esporte não são claras, um dos primeiros torneios conhecidos foi realizado na Holanda em 2008.

– Nova fonte de renda –

Na Malásia, o futgolfe começou a ser praticado em Bukit Jelutong em 2018, em um campo de golfe abandonado perto da capital que foi reformado pelo ‘Footgolf Malaysia’.

Jeffrey Cottam, co-fundador da empresa, lembra que, no início, os donos do clube de golfe não queriam ouvir falar em deixar os jogadores pisarem no gramado.

Mas no final ele conseguiu se estabelecer em Bukit Jelutong e sua empresa agora administra dois campos, que serão em breve três.

Mais de 2.000 pessoas praticam esse esporte todos os meses na Malásia: “Como no golfe, no futgolfe, a força ou a juventude do jogador não importa. É mais técnico (…), não se trata de vencer rivais, mas conquistar o terreno “, assegura à AFP.

Ele espera que a crescente popularidade da modalidade traga ajuda que será bem recebida por alguns clubes de golfe.

Em muitos países, o golfe não interessa apenas aos jovens, que não têm um dia inteiro para praticar esse esporte e muitos clubes tiveram que fechar.

O futgolfe pode se tornar uma nova fonte de renda para esses clubes. Nos Estados Unidos, por exemplo, esse esporte já é praticado em mais de 500 campos, segundo a federação daquele país.

Danny Chia, um jogador profissional da Malásia, estima que o esporte possa ajudá-los: “Existem muitos campos de golfe em dificuldades. Poderia ser uma nova saída para eles”, afirmou à AFP.

