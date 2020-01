Meio-campo da seleção brasileira, Luana assina com o PSG

A meio-campo da seleção brasileira Luana Bertolucci Paixão assinou com o Paris Saint-Germain pelos próximos seis meses, anunciou o clube francês nesta sexta-feira.

A jogadora de 26 anos chega à capital francesa depois de jogar no clube sul-coreano Hwacheon KSPO e vai tentar preencher a longa ausência por lesão da alemã Sara Däbritz.

Luana disputou duas partidas na última Copa do Mundo da França, mas não entrou em campo contra a seleção anfitriã nas oitavas de final, partida vencida por 2 a 1 pelas francesas na prorrogação.

O PSG, atualmente segundo na primeira divisão feminina francesa e classificado para as quartas de final da Liga dos Campeões, havia também anunciado na quinta-feira ter chegado a um acordo para a rescisão do contrato da jovem franco-britânica Annahita Zamanian (21 anos), que assinou com a Juventus de Turim.

