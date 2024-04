Meio-campista da seleção, Luana Bertolucci anuncia diagnóstico de Linfoma de Hodgkin

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 29/04/2024 - 11:57 Para compartilhar:

Em comunicado no Instagram, a meio-campista Luana Bertolucci, do Orlando Pride e da seleção brasileira, anunciou o diagnóstico de Linfoma de Hodgkin, um tipo de câncer que afeta o sistema linfático. O anúncio também foi feito pelas redes sociais do clube.

Luana informou o diagnóstico foi feito após realização de exames mais detalhados há algumas semanas. A jogadora deve iniciar o tratamento quimioterápico no Orlando Health Cancer Institute.

Uma das principais jogadoras do Brasil, Luana era um dos prováveis nomes da seleção para a disputa da Olimpíada de Paris-2024. A meio-campista de 30 anos já disputou duas Copas do Mundo com a seleção brasileira.