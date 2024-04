Meio bilhão para aldeias

Coluna do Mazzini 26/04/2024 - 8:30 Para compartilhar:

Enquanto o fantasma das barragens assombra a região metropolitana de Belo Horizonte, as indenizações mensais para aldeias atingidas pelo lamaçal contaminoso da Barragem da Samarco em Mariana vão chegar a meio bilhão de reais neste 1º semestre. É o somatório dos Auxílios Extra Emergenciais pagos a três etnias em Minas Gerais e Espírito Santo, cujos territórios, fauna e flora foram destruídos. Esses valores foram definidos pelo Fundo Renova, criado pela empresa sob tutela do Ministério Público. São repassados mensalmente R$ 5,3 milhões para 1.641 famílias de Tupiniquim e Guarani, no ES – R$ 316,6 milhões no total – e R$ 2,3 milhões para 181 famílias dos Krenak de Resplendor (MG), somando R$ 133,5 milhões. Desde a criação do fundo até este abril foram pagos R$ 449 milhões às aldeias. A preocupação agora se volta a barragens sob risco de lapso. Como a de Forquilha III na Grande BH, perto de Itabirito. Tem 77m de altura e 19,3 milhões de rejeitos. A Vale afirma que está tudo sob controle.

Mourão se distancia de Bolsonaro

O senador e ex-vice-presidente Hamilton Mourão (Republicanos-RS) rompeu de vez com o ex-presidente Jair Bolsonaro. O motivo seria o fato de Mourão não mais atender e tampouco retornar os telefonemas de Bolsonaro. A caixa postal está lotada de recados de assessores do ex-presidente, conta gente do seu staff. Irado, Bolsonaro pediu ao filho senador, Flávio (PL-RJ), para abordá-lo no Senado, sem sucesso, embora ambos tenham boas relações no plenário. Mourão prometeu retornar, em vão. O senador tem repetido que os bolsonaristas devem se articular para as eleições municipais com ou sem apoio oficial do ex-presidente, e dentro da lei.

Brito joga a toalha

Em jantar recente na Bahia, no qual participaram cerca de 70 deputados – entre federais e estaduais – com a presença também do deputado federal Elmar Nascimento (União-BA), o colega federal Antônio Brito (PSD-BA) avisou que desistiu da candidatura à Presidência da Câmara. Brito teria a simpatia do PT, e Elmar é o nome de Arthur Lira à sucessão.

Sede da Apex vira imbróglio em Brasília

Uma comissão de licitação da ApexBrasil, dirigida pelo ex-senador Jorge Viana (PT-AC), escolheu um projeto para nova sede própria que custará R$ 186,5 milhões, da empreiteira Lotus Cidade. Ocorre que a concorrente, a Paulo Octavio Empreendimentos, fez nova oferta para R$ 179,8 milhões e foi descartada, ainda dentro do certame, segundo denuncia. Jorge Viana lava as mãos. A PO argumenta que a comissão fez escolha relâmpago, sem citar prazos de encerramento e não deu publicidade aos trâmites. A Apex informa que o processo seguiu com lisura. Nos últimos dias, as empresas intensificaram o cerco à agência.

Tarcísio encantou os Supremers

O jantar de homenagem ao ex-presidente Michel Temer há semanas em Brasília, após receber condecoração na Câmara Distrital, reuniu uma nata seleta de políticos, empresários e ministros do STF numa residência no Lago Sul da capital. Um detalhe chamou a atenção dos presentes. Pelo menos quatro ministros do STF – Nunes Marques, André Mendonça, Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes – ficaram encantados (essa foi a palavra mais citada) com a desenvoltura do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Ele, aliás, crava que seu projeto político no Palácio dos Bandeirantes é de oito anos.

Turma da Faria Lima aprova Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, palestrou para o Itaú num evento seleto em São Paulo no qual participaram apenas clientes com saldo acima de R$ 10 milhões. A turma saiu animada com o que ouviu. Falta combinar o ajuste fiscal com o chefe no Palácio, que insiste em gastar mais.

Carruagens da Toga

O Supremo Tribunal Federal não poupa com carros oficiais e segurança dos seus togados. Apenas no 1º trimestre deste ano, já gastou cerca de R$ 900 mil com seus 85 veículos – entram nessa conta salários de motoristas, seguro, abastecimento e manutenção. Ano passado, no mesmo período, foram mais de R$ 1 milhão com apenas 71 carros.

Fim da especulação

Os dois decretos que homologaram milhares de hectares de terras indígenas na Bahia (Pataxó) e Mato Grosso (Karajá) deram freios imediatos na especulação das áreas. Tinha gente poderosa do setor imobiliário e do agro de olho nas terras de Arraial D’Ajuda (BA) e no Nordeste do Mato Grosso, respectivamente. Foi negócio perdido.

NOS BASTIDORES

Quaquá..Quase rico

O deputado federal Washington Quaquá (PT-RJ) acertou a quina no concurso 2.711 da Mega Sena e ganhou R$ 49 mil. Se marcasse o 14, levaria, talvez sozinho, R$ 50 milhões.

Querido da madrinha

Olavo Noleto, Secretário-Executivo do Palácio, está pela bola 7. Alexandre Padilha acha que seu desgaste no Congresso vem da sua falta de articulação. Olavo é blindado pela madrinha Miriam Belchior.

Pote de ouro nacional

Vice-presidente Geraldo Alckmin garante à Coluna que não é candidato ao Governo de São Paulo em 2026 e que está forte com o presidente Lula da Silva. A conferir nos próximos 18 meses. O que não se pode negar é que São Paulo é outro “País”.

Um amigo fiel

Um nome foi destaque no ato de Bolsonaro em Copacabana. O economista liberal com PhD no Alabama (EUA) Adolfo Sachsida, ex-ministro de Minas e Energia, é um fiel aliado do homem. Ganhou elogio no trio.