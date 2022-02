Meia suíço Shaqiri deixa Lyon para jogar no Chicago Fire

Na operação mais cara de sua história, o Chicago Fire, da MLS, anunciou nesta quarta-feira a chegada do meia suíço Xherdan Shaqiri, do Lyon.

Shaqiri, de 30 anos, se comprometeu com a equipe da Liga Norte-Americana de Futebol (MLS) até a temporada de 2024.

Em seu comunicado, o Chicago Fire não divulgou o valor da transferência do ex-jogador do Bayern de Munique e do Liverpool, que, segundo a mídia norte-americana, seria de cerca de sete milhões de euros.

Vencedor de uma Liga dos Campeões com o Bayern (2013) e outra com o Liverpool (2019), Shaqiri é atualmente a principal contratação da MLS para a temporada que começa no dia 26 de fevereiro.

O Chicago Fire terminou a temporada passada em terceiro lugar na Conferência Leste e ficou fora dos playoffs.

