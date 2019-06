Meia são-paulino Igor Gomes capota carro em Rio Preto e escapa ileso de acidente

O meio-campista Igor Gomes, do São Paulo, sofreu acidente automobilístico neste sábado no interior de São Paulo. O carro que ele estava se chocou com outro veículo em um cruzamento e capotou. As imagens do acidente circularam pelas redes sociais. A assessoria do clube confirmou que o automóvel era, de fato, do jogador.

Também informou que o acidente não passou de um susto. Nem ele nem a pessoa que estava no outro automóvel se machucaram. O acidente aconteceu em São José do Rio Preto, cidade natal do meia, que fica a 438 quilômetros da capital paulista.

Igor Gomes e todo o elenco do São Paulo ganharam sete dias de folga por causa da pausa do calendário nacional motivada pela realização da Copa América. O clube inicialmente havia programado descanso de dez dias, mas diminuiu este período pela péssima fase do time na temporada. O São Paulo fez o último jogo antes da parada na última quinta-feira, em Belo Horizonte, e empatou por 1 a 1 com o Atlético-MG pela nona rodada do Campeonato Brasileiro.

Foi o quinto jogo consecutivo do time tricolor sem vitória na competição. Por isso, a diretoria tricolor já começou a reformulação na comissão técnica. Na sexta-feira, foi anunciada a saída do preparador físico Carlinhos Neves. O pedido de demissão foi feito há duas semanas, após o empate por 1 a 1 com o Cruzeiro, mas o profissional esperou os últimos jogos do primeiro semestre de 2019 para depois oficializar a sua saída.