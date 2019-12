Meia Julian Weigl, do Borussia Dortmund, vai assinar com o Benfica

O meia alemão Julian Weigl está deixando o Borussia Dortmund para se transferir para o Benfica, anunciou o clube da Bundesliga nesta terça-feira.

“Julian veio nos ver com esse desejo (de ser transferido) e aceitamos, principalmente por causa de seus méritos pelo clube”, disse o diretor esportivo do Borussia, Michael Zorc, no comunicado à imprensa.

A expectativa é de que o jogador de 24 anos (com cinco convocações para a seleção alemã) chegue a Lisboa nos primeiros dias de janeiro para formalizar sua transferência, cujo valor chega a 20 milhões de euros, afirmou o Benfica em comunicado à imprensa, sem especificar a duração do contrato.

Segundo o site especializado Transfermarkt, será a terceira contratação mais cara da história do clube de Lisboa, que vai enfrentar os ucranianos do Shaktar Donetsk nos 16-avos de final da Liga Europa, depois de terminar em 3º no grupo da Liga dos Campeões atrás de RB Leipzig e Lyon.

Julian Weigl havia chegado ao Borussia em 2015 vindo do Munique 1860. Ele jogou 171 vezes pelo Borussia, atual quarto colocado na Bundesliga e classificado para as eliminatórias da Liga dos Campeões.

Convocado para a seleção alemã que disputou a Euro-2016, Weigl, que chegou a ser anunciado como reforço do PSG, não joga na ‘Mannschaft’ desde março de 2017.

