Meia espanhol David Silva, de 37 anos, anuncia que vai pendurar as chuteiras

O atacante espanhol da Real Sociedad David Silva anunciou nesta quinta-feira (27) sua aposentadoria como jogador profissional, após uma grave lesão no joelho.

“Hoje é um dia triste para mim, hoje tenho de me despedir daquilo a que dediquei toda a minha vida”, diz o talentoso jogador ‘canarino’, de 37 anos, em um vídeo de pouco mais de um minuto publicado nas suas redes sociais, no qual aparecem imagens da sua passagem pelos clubes que marcaram a sua carreira.

“Hoje devo me despedir dos colegas que são como uma família para mim, vou sentir muitas saudades dos ‘ches’, ‘armeros’, ‘celtiñas’, ‘citizens’ e ‘txuri urdines’, obrigado porque me fizeram sentir em casa”, conclui, se referindo aos clubes por onde passou; Valencia, Eibar, Celta de Vigo, Manchester City e Real Sociedad.

Campeão mundial com a Espanha em 2010 e das Eurocopas em 2008 e 2012, Silva passou a maior parte de sua carreira no City, entre 2010 e 2020, conquistando quatro títulos da Premier League, duas FA Cups e cinco Copas da Liga.

Com o Valencia, o veterano espanhol ergueu a Copa do Rei em 2008.

Seu último título foi a Copa do Rei 2019-2020, conquistada pelo Real Sociedad contra o Athletic Bilbao.

“Um grande jogador com letras maiúsculas está indo embora, uma lenda que surpreendeu com seu futebol por onde passou. Estamos emocionados, mas devemos dizer e dizemos, com imenso orgulho, que desfrutamos nos últimos três anos de um dos maiores talentos que a história deste esporte produziu”, definiu a Real Sociedad em um comunicado publicado em seu site.

