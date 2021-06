Meia das categorias de base deixa o Palmeiras; destino ainda não foi revelado

O ciclo do meia Adriano Júnior, o Juninho, do Palmeiras Sub-20, está oficialmente encerrado. Em publicação em seu perfil de Instagram, o jovem anunciou que não continuará no clube para o restante da temporada 2021. Meia de armação da categoria 2002, o jovem foi titular em boa parte de 2020, mas perdeu espaço na reta final . O destino do jogador ainda não foi revelado.

Após passagens pela base de Fluminense, Rio Preto e Corinthians, Juninho chegou ao Verdão em 2019, inicialmente para integrar o elenco sub-17 da equipe. Habilidoso armador que também atua na ponta-direita, o camisa 10 foi campeão da Copa Santiago Sub-18 e Campeonato Paulista Sub-20, ambos na temporada passada.

– Hoje se encerra mais um ciclo, hoje me despeço do Palmeiras, obrigado, Palmeiras por tudo que proporcionou pra mim todo esse tempo, sou grato pelos ensinamentos, por todos os momentos e não tenho palavras pra descrever o quanto sou grato, obrigado a todos que me acolheram, a todos que estiveram à disposição quando precisei, jamais esquecerei o que fizeram por mim! – escreveu Juninho em sua rede social.

Em 2020, disputou 20 jogos da equipe sub-20, com 1117 minutos em campo e dois gols marcados. Inscrito na lista de 50 atletas para a Libertadores, ficou no banco de reservas diante do Delfín, nas oitavas de finais, momento na qual a equipe do treinador Abel Ferreira convivia com um surto de Covid-19 no plantel.

