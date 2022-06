Meia da República Tcheca é sincero em coletiva: ‘Objetivo é não levar gols do Cristiano Ronaldo’ Tomas Soucek demonstrou preocupação com o craque português para duelo desta quinta

Após golear a Suíça no último domingo, Portugal recebe a República Tcheca pela terceira rodada da Liga das Nações. Em coletiva de imprensa antes da partida desta quinta-feira, o meia Tomas Soucek foi sincero e disse que o objetivo dos tchecos é não levar gols, principalmente da estrela portuguesa Cristiano Ronaldo.





– Portugal ataca muito, mas acho que vamos conseguir lidar com eles e mostrar o nosso valor. Nosso objetivo é não sofrer gols, principalmente dele (Cristiano Ronaldo). Temos de ter cuidado com ele, mas a equipe portuguesa é muito boa. O Bruno Fernandes demonstrou grande qualidade no Manchester United – disse Soucek.

Contra a Suíça, Cristiano Ronaldo marcou duas vezes e ajudou na goleada por 4 a 0. Na primeira rodada, o time de Fernando Santos empatou em 1 a 1 com a Espanha. Na Copa do Mundo do Qatar, no fim do ano, os lusitanos vão enfrentar Uruguai, Gana e Coreia do Sul. No dia 12, Portugal joga novamente contra a Suíça.

