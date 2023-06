Meia da Bélgica critica Courtois por abandono da seleção após divergências internas

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/06/2023 - 12:45 Compartilhe

A nova polêmica na seleção da Bélgica ganhou novo capítulo nesta quarta-feira. O meia-atacante Yannick Carrasco criticou publicamente o goleiro Thibaut Courtois por ter abandonado a delegação belga, no domingo. O experiente jogador, do Real Madrid, deixou o grupo por não herdar a braçadeira de capitão.

A braçadeira costuma ficar no braço do meia Kevin de Bruyne, que virou desfalque para o último jogo da Bélgica nesta última Data Fifa. O técnico Dominic Tedesco, então, escolheu o atacante Romelu Lukaku para ser o capitão na partida contra a Estônia, em mais uma rodada das Eliminatórias da Eurocopa de 2024.

Courtois não gostou a decisão, por achar que deveria herdar a braçadeira, e abandonou o grupo, gerando nova crise interna na Bélgica, a primeira sob o comando de Tedesco. Nesta quarta, Carrasco se manifestou sobre o caso.

“Estamos decepcionados com sua reação. Afinal ele é parte do time, é um dos três capitães. A braçadeira é só um detalhe. Você tem que demonstrar que é um líder e um capitão com a sua personalidade. Ele decidiu ir embora. Se estava machucado ou não, não sabemos. Mas um dos motivos de sair foi a braçadeira”, disse Carrasco em entrevista ao canal RTBF.

Carrasco acabou ficando com a braçadeira de capitão ao longo da vitória sobre a Estônia por 3 a 0, após a substituição de Lukaku. “Sabemos mais ou menos o que aconteceu. Tivemos uma reunião com o técnico, que nos explicou. Temos que tentar vencer todas as seleções. Foi uma importante vitória em termos de classificação, mas também queríamos terminar bem a temporada”, disse o meia-atacante.

