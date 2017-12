Meia colombiano é suspenso por gesto racista contra sul-coreano

O meia colombiano Edwin Cardona foi suspenso por cinco jogos nesta terça-feira, por decisão do Comitê Disciplinar da Fifa. O jogador da seleção sul-americana foi punido por ter feito gesto considerado racista contra um rival da Coreia do Sul, em amistoso disputado no mês passado.

Segundo a decisão do Comitê da Fifa, Cardona foi condenado por fazer “gesto discriminatória” com os olhos em referência ao rival. O episódio aconteceu na derrota da Colômbia para a Coreia do Sul por 2 a 1, no jogo disputado no dia 10 de novembro, na casa do adversário.

A punição de Cardona será cumprida nos próximos amistosos da sua seleção, em preparação para a Copa do Mundo – ele não poderá nem entrar no estádio nestas partidas. O atleta ainda foi multado em 20 mil francos suíços (cerca de R$ 66 mil).

Cardona deve finalizar todas as suspensões nos amistosos preparatórios do Mundial da Rússia e deve voltar ao time justamente na estreia da Colômbia na Copa, no dia 19 de junho, contra o Japão, pelo Grupo H.