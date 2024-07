Meia canadense Tajon Buchanan passa por cirurgia após fraturar tíbia

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 03/07/2024 - 17:51 Para compartilhar:

O meia da seleção do Canadá Tajon Buchanan passou por uma cirurgia bem-sucedida nesta quarta-feira (3), depois de sofrer uma fratura na tíbia da perna esquerda, informou a federação de futebol do país (Canada Soccer), que vai enfrentar a Venezuela nas quartas de final da Copa América.

O jogador da Inter de Milão, de 25 anos, se lesionou durante um treino na terça-feira e foi levado de ambulância a um hospital da região de Dallas (Texas).

“A Canada Soccer confirma que Tajon Buchanan foi operado com sucesso para reparar uma fratura na tíbia nesta manhã em Fort Worth”, informou a entidade em um comunicado.

“Desejamos o melhor a Tajon em seu processo de recuperação e esperamos vê-lo em breve de volta aos gramados”, acrescenta a nota.

Buchanan foi titular na estreia do Canadá no Grupo A da Copa América, uma derrota por 2 a 0 para a Argentina, e depois começou no banco de reservas na vitória sobre o Peru (1 a 0) e no empate sem gols com o Chile.

A seleção canadense, estreante no torneio continental, avançou às quartas como segunda colocada da chave e na sexta-feira vai à Arlington (Texas) enfrentar a Venezuela por uma vaga nas semifinais.

Buchanan marcou quatro gols em 41 jogos com a camisa do Canadá, que será anfitrião da Copa do Mundo de 2026 junto com Estados Unidos e México.

