Meia Angelina elogia período de treinos da seleção feminina de futebol

Agência Brasili Agência Brasil https://istoe.com.br/autor/agencia-brasil/ 22/06/2023 - 20:20 Compartilhe

A meia Angelina Constantino avalia que o último período de testes e treinamentos táticos antes da convocação final para a Copa do Mundo de futebol feminino é muito positivo. A jogadora do OL Reign (Estados Unidos) é uma das 12 atletas convocadas pela técnica Pia Sundhage para as atividades realizadas na Granja Comary, em Teresópolis (Rio de Janeiro).

“Os treinos aqui tem sido muito intensos. Estamos procurando focar na parte física, aproveitar esse período de treinos que estamos tendo para chegar no nível daquelas que estão jogando. Com certeza as meninas aqui estão naquele período de fora de temporada, então é para manter essa parte física. Tem sido bem intenso, mas sempre mantendo a nossa parte técnica e a tática junto também”, declarou a meia ao site da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Com a proximidade do início do Mundial de seleções femininas, Angelina não esconde sua ansiedade: “Está bem próximo [o início da Copa], estamos com aquele sentimento de ansiedade para começar logo, porque esses grandes campeonatos são algo inexplicável. É um sentimento único. Acredito muito que esse grupo fará algo diferente neste Mundial”.

Após a convocação para a Copa do Mundo (que será disputada entre 20 de julho e 20 de agosto na Nova Zelândia e na Austrália), a equipe comandada pela técnica sueca Pia Sundhage disputará seu último amistoso antes de a bola rolar no Mundial, contra o Chile, a partir das 10h30 (horário de Brasília) do dia 2 de julho, no estádio Mané Garrincha, em Brasília (Distrito Federal).

A abertura da Copa do Mundo será no dia 20 de julho e o Brasil estreará quatro dias depois contra o Panamá, pelo Grupo F. Depois a equipe brasileira medirá forças com a França, no dia 29, e encerra a fase de grupos encarando a Jamaica, em 2 de agosto.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias