Meia alemão Toni Kross diz que foi chamado de nazista por críticar Ozil

Um dos principais destaques do Real Madrid e considerado a liderança técnica da equipe por muitos, Toni Kroos contou ter sido chamado de nazista na internet logo após a Copa do Mundo de 2018, competição na qual a então campeã mundial Alemanha foi eliminada da primeira fase. Além disso, o principal motivo da ofensa foi uma crítica do meia alemão ao seu companheiro Mesut Ozil, que anunciou a aposentadoria da seleção alemã após a eliminação.

“Depois da Copa do Mundo de 2018, eu disse que não gostava da forma como Mesut Ozil saiu da seleção nacional e, então, eu era um nazista direto para algumas pessoas. Loiro, olhos azuis, tudo cabe para muita gente”, disse ele durante uma live com Frank-Walter Steinmeier, Presidente da República Federal da Alemanha.

Kroos ainda fez uma breve reflexão sobre o comportamento de algumas pessoas na internet.

“Hoje em dia, qualquer um pode se esconder atrás de um perfil falso para insultar estranhos sem qualquer impedimento”, frisou o meia do Real Madrid.

Veja também