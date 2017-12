Meghan vai a tradicional almoço de Natal da rainha Elizabeth

LONDRES, 20 DEZ (ANSA) – A noiva do príncipe Harry, Meghan Markle, participou nesta quarta-feira (20) do tradicional almoço de Natal da rainha Elizabeth II, no Palácio de Kensington.

De acordo com o jornal britânico “Daily Mail”, a atriz norte-americana chegou ao lado de seu futuro esposo a bordo de um Range Rover. Os dois, que estão com o casamento marcado para o dia 19 de maio de 2018 no Castelo de Windsor, foram fotografados extremamente sorridentes.

Meghan escolheu um vestido de renda com gola alta da marca Self-portrait vendido por 300 libras esterlinas para a ocasião, informou a publicação.

O príncipe William também chegou à residência da avó dirigindo seu próprio carro, ao lado de Kate Middleton, e com os filhos George e Charlotte no banco traseiro, acompanhados pela babá.

O almoço no palácio é uma tradição que ocorre cinco dias antes do Natal. Nos próximos dias, todos os membros da Família Real viajarão para a residência rural de Sandringham, em Norfolk, no leste da Inglaterra, onde vão passar as férias de fim de ano.

