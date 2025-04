Meghan Markle relembra aborto espontâneo: ‘É quando você precisa aprender a desapegar’

Meghan Markle refletiu sobre o aborto espontâneo que sofreu em 2020 no novo episódio de seu podcast Confessions of a Female Founder, que foi ao ar nesta terça-feira, 15. Meghan descreveu a experiência em um momento da conversa com Reshma Suajani, advogada e política americana que fundou a ONG Girls Who Code, para estimular mais mulheres à carreira na tecnologia, e também passou por um aborto.

Na época, a Duquesa de Sussex estava esperando o segundo filho com o príncipe Harry, e acabou perdendo o bebê. Hoje, aos 43, ela é mãe do príncipe Archie, de 5 anos, e da princesa Lilibet, de 3.

“É quando você precisa aprender a desapegar daquilo pelo qual há tanta promessa e esperança, e ser capaz de ficar bem, em certo momento, para deixar ir algo que você planejou amar por muito tempo”, disse Meghan no Podcast.

Ela falou sobre o aborto pela primeira vez em um artigo publicado no The New York Times ainda em 2020. Meghan sentiu uma “cãibra forte” e caiu no chão com Archie nos braços. “Eu sabia, enquanto segurava meu primogênito, que estava perdendo meu segundo. Perder um filho significa carregar um luto quase insuportável, vivido por muitos, mas sobre o qual poucos falam”, declarou.