++ Meghan Markle homenageia vítimas de tiroteio no Texas ++

NOVA YORK, 26 MAI (ANSA) – A duquesa de Sussex, Meghan Markle, fez uma visita surpresa ao memorial criado em homenagem às vítimas do tiroteio em uma escola infantil em Uvalde, no Texas, na tarde desta quinta-feira (26).

Acompanhada por um guarda-costas e usando camiseta branca, tênis, jeans e um boné de beisebol, a esposa do príncipe Harry colocou um buquê de rosas brancas no memorial improvisado perto do local do massacre, a Robb Elementary School. (ANSA).